Il Papu Gomez e il nuovo taglio “alla Beckham”. Messi e Aguero lo deridono

Direi Josip Ilicic e il. Quando sono arrivato all'Atalanta mi sono reso conto di quanto fossero fortissimi'."Se pensi di essere come Beckham, siamo rovinati" . Così Sergio Aguero si rivolge scherzosamente al 'in un'esilarante diretta social in cui il 'Kun' , ora in Qatar da tifoso come tanti altri ex campioni dell'Argentina , scherza con l'ex attaccante dell'Atalanta e con Lionel Messi alla ...Nessun dubbio per Van Gaal che schiererà la stessa formazione che ha avuto la meglio sugli Stati Uniti negli ottavi. Coppia Depay-Gakpo in attacco. Scaloni tene fuori ancora Lautaro e schiera Alvarez.Esilarante diretta social sul canale del Kun alla vigilia del quarto di finale tra Argentina e Olanda: potagonista l'acconciatura dell'ex atalantino ed il paragone con il sex symbol inglese ...