Il Papa manda a Ischia il cardinal Krajewski | porterà rosari alle famiglie delle vittime dell’alluvione

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Citta del Vaticano – Nel giorno in cui la Chiesa celebra la Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il Santo Padre ha deciso di inviare il Suo Elemosiniere, il, a, presso il Comune di Casamicciola Terme, duramente e drammaticamente colpito dall’alluvione dello scorso 26 novembre. Nei giorni in cui si celebrano i funeralidodiciFrancesco desidera che quanti sono stati colpiti da questo lutto sentano la Sua vicinanza, anche attraverso il Suo inviato. A ciascuno dei familiari, inoltre, ha destinato una corona delo da Lui benedetta, affinché sentano il conforto della Sua preghiera e si affidino con speranza alla Vergine Madre. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

