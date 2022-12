Tiscali Notizie

Custodire la nostra bellezza Ma "custodire la nostra bellezza " avverte- richiede un costo, richiede una lotta per esperienza lo sappiamo, tutti noi: costa fatica scegliere il bene; costa ...'Pensiamo a quante volte l'abbiamo sciupato " ildi- cedendo alle lusinghe del male, facendo i furbi per i nostri interessi o facendo qualcosa che ci avrebbe inquinato il cuore; o ... Il monito di Francesco: "La pace e il disarmo sono possibili, ma è richiesta buona volontà" "Costa fatica scegliere il bene, costa fatica custodire il bene che è in noi". Lo ha detto il Papa, durante l'Angelus di oggi, festa dell'Immacolata, in cui ha spiegato che "custodire la nostra bellez ...L'appello paterno che mons. Franceso Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino Marche e vescovo di Fabriano-Matelica, ha lanciato dal pulpito a conclusione della messa solenne per San Nicolò, pres ...