Il mal di testa e il ruolo della psiche

(Di giovedì 8 dicembre 2022) “Oggi mi scoppia la”… Quante volte abbiamo sentito pronunciare queste parole. Il mal didipende sempre da cause organiche? Oppure a farlo scoppiare è stato un fattore psicogeno, dunque ha unben definito la? “Oggi mi scoppia la” … Ci domandiamo se nel manifestarsi del mal di, ha un

I sintomi principali dell'influenza che sta girando sono i classici: febbre tra 38 e 39 gradi,di gola e raffreddore ma anchedie dolori muscolari. Dura circa 3 o 4 giorni, dopo i ...Michele accusava un fortedi, aveva lividi sul corpo, segno che secondo il medico consulente della famiglia avrebbero potuto far accendere un campanello d'allarme. Ma il medico che lo ...L’infezione contratta da una coppia appena rientrata da una lunga vacanza in Asia. Monitoraggio concentrato fra San Fruttuoso e Albaro: “Situazione sotto ...La posizione yoga Viparita-karani o half-stand o mezza candela è virale su TikTok con quasi 20 mln di views. L'esperta ci spiega come si fa e a cosa serve.