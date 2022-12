Il Lazio verso il voto | tra campo largo e Conte che dice al Pd | “Tieniti D’Amato”

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il Natale si avvicina, le luci della città brillano, le Regionali incombono. E non solo a destra (dove si ragiona in vista dell’annuncio di un nome per il 15mbre), ma anche a sinistra, dove ilzingarettiano uscente, in prospettiva, ha preso le sembianze di un miraggio per chi lo sosteneva e di uno spauracchio per chi, a questo punto, preferirebbe giocare la partita lontano dall’ombra di Giuseppe(peraltro aggettante in vari luoghi della penisola, durante il tour che lo vede protagonista in maglioncino). E qualche giorno fa, momento emblematico del tormento che serpeggia, ci ha provato la Sinistra civica ecologista, a cercare di tenere unito quello che di fatto è già diviso, nel corso di un incontro su diseguaglianze e ambiente (come dire: guardiamo a quello che unisce più che a quello che ...