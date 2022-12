Il Governo apre | sì alla rateizzazione delle tasse per il calcio | ma ci saranno sanzioni

Italia Informa

Ildella Colombia ha dichiarato di 'condannare qualsiasi attacco alla democrazia'. Il Perù ...quattro presidenti per completare l'ultimo mandato presidenziale (dal 2016 al 2021) e ora si...La responsabilità della guerra va attribuita aldi quel Paese, non certo al popolo russo o ... L'oro incandescente di una porta che si. Il coro è attorno, apparentemente compatto, coeso. ... Manovra. Sbarra (CISL): “Il Governo apre a miglioramenti" Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, le news. La premier difende la Manovra, scioperi di Cgil-Uil. LIVE ...Il ministro delle infrastrutture intende raddoppiare gli appuntamenti alle urne per limitare l'astensionismo. L'appoggio di Fontana e del gruppo ...