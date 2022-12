Il gelo del boss dei Mondiali sull’ultimo incidente sul lavoro in Qatar | «La morte fa parte della vita»

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La? Non è altro che «naturale». È l’amara constatazione condivisa da Nasser Al Khater, l’AdCoppa del Mondo di calcio in, in risposta al giornalista che gli chiedeva conto dell’operaio morto sulnei giorni scorsi al Mondiale, ultimo di una lunga serie. «Ovviamente mandiamo le nostre condoglianze alla famiglia», dice Al Khater nella video-intervista a un cronistaReuters. Ma «lanaturale, che sia sulo nel sonno», osserva, visibilmente infastidito. «Siamo nel bel mezzoCoppa del Mondo, che sta avendo grande successo, e questo è ciò di cui dovremmo parlare», sentenzia ...

Il comitato organizzativo del torneo aveva già declinato ogni responsabilità affermando che l'operaio "non lavorava alle nostre dipendenze, né in un luogo sotto la nostra giurisidzione".