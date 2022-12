Il Cantico di San Francesco e gli altri gioielli che Benigni ha deciso di raccontare

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Robertotorna in tv (dall’8 dicembre). Questa volta non in un film o sulle reti di Stato. L’attore e regista premio Oscar per La vita è bella ha scelto una piattaforma di streaming (Paramount+) per l’esegesi de Ildelle Creature did’Assisi. Dopo La Divina Commedia, la Costituzione, i Dieci comandamenti e ildei Cantici,si lancia suldi Frate Sole, il più antico testo poetico della letteratura italiana di cui si conosca l’autore. «non è il poverello di Assisi, ha uno sguardo di fuoco sul mondo» Composto nel 1224, Ilè una lode al creatore e alla bellezza della natura. «È la prima poesia scritta in italiano e non in latino, la più importante nel mondo», spiega ...