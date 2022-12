IL CANTANTE MASCHERATO CONTRO AMICI | MILLY CARLUCCI SI GIOCA LA CARTA IVA ZANICCHI

(Di giovedì 8 dicembre 2022)è alle prese con le ultime puntate di Ballando con le Stelle, lo show di Rai1 che ha trionfato anche quest’anno in appeal mediatico, ascolti con picchi superiori al 40% e polemiche. Il tutto nonostante rispetto alla prima edizione del 2005 il budget è stato falcidiato. Ora la mente della conduttrice e del suo fidato staff sono al prossimo impegno televisivo: Il. La versione italiana di Masked Singer tornerà su Rai1 nell’inedita collocazione del sabato sera: da una parte una promozione per un varietà su cuiha scommesso tanto, davanti alle perplessità dei dirigenti e della stampa che l’avevano bollato come inadatto all’ammiraglia della tv pubblica. E invece è andato tutto bene e Ilè ...

CiakGeneration

... è la protagonista di Fanny Girl a Broadway mentre i colleghi si riciclano in ogni sorta di reality o talent show a stelle e strisce, da Ila RuPaul's Secret Celebrity Drag Race . ...... hanno sempre discusso, ma poi andavano d'accordo." Ha anche lanciato una frecciatina verso un programma "rivale" di Ballando con le Stelle , Il: secondo Anna Carlucci , infatti, ... Amber Riley di Glee vince Il cantante mascherato americano Il varietà condotto da Alba Parietti slitta al 2023, vediamo da quando. Mi casa es tu casa anticipa a mercoledi e Il cantante ...ha dichiarato, ricordando poi: “Ho fatto tante altre cose belle e interessanti in tutti questi anni, come la concorrente in programmi importanti”, riferendosi a Ballando con le stelle, a Il cantante ...