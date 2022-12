(Di giovedì 8 dicembre 2022) Una storia cominciata il 19 novembre 2008 e finita 14 anni dopo con un Mondiale particolarmente amaro. Edenha deciso così, a soli 31 anni, di lasciare la nazionale belga e di far spazio ai ...

Corriere dello Sport

Il bilancio con il, pur senza trofei, resta di tutto rispetto: 126 presenze e 33 gol. Il punto più alto l'ha raggiungo con il 3° posto al Mondiale del 2018 in ...Ad ogni mondiale si fa il conto sulla carta d'identità e chicomincia ad essere un nobile ... Ed invece ildi una vecchia guardia di talento, sempre presente e mai vincente, ha dimostrato ... Il Belgio perde Hazard e cerca l’allenatore Una storia cominciata il 19 novembre 2008 e finita 14 anni dopo con un Mondiale particolarmente amaro. Eden Hazard ha deciso così, a soli 31 anni, di lasciare la nazionale belga e di far spazio ai gio ...Calcio ora per ora Eden Hazard ha annunciato l'addio alla Eden Hazard ha annunciato l'addio alla nazionale belga. L'attaccante del Real Madrid saluta i Diavoli Rossi con 126 presenze e 33 gol tra il 2 ...