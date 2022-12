I Simpson | la famiglia Bocelli nel nuovo corto per celebrare le Feste

I festeggiamenti continueranno il 17 dicembre quando 'I' festeggeranno i 33 anni dalla messa in onda del primo episodio nel 1989. TI POTREBBE INTERESSAREEcco il poster: Che ne pensate del corto della serie Icon star laBocelli Lasciate un commento! Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra ...Quest'anno il Natale arriva in anticipo per i fan de "I Simpson", che incontrano i Bocelli. La famiglia del tenore diventa infatti un cartoon entrando nella serie animata più famosa al mondo, nonché u ...Al centro della serie c'è il magistrato Nino Scotellaro, che si trasforma in un mafioso pur di uccidere un latitante. Verrà inghiottito dal lato oscuro U n Luigi Lo Cascio così cattivo non lo avevamo ...