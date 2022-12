I Simpson | Andrea Bocelli nel poster del nuovo speciale natalizio Disney+

Quest'anno il Natale arriva in anticipo per i fan de I, e come regalo ci sarà nientemeno cheBocelli : in queste ore infatti Disney+ ha annunciato la puntata speciale The Simpsons meet the Bocellis: "Feliz Navidad" , in arrivo in esclusiva ...E in concomitanza con l'uscita del corto,, Matteo e Virginia Bocelli pubblicheranno anche il ... I festeggiamenti continueranno il 17 dicembre quando 'I' festeggeranno i 33 anni dalla ...Scoprite la nuova puntata speciale 'The Simpsons meet the Bocellis', che arriverà in esclusiva su Disney Plus.Quest'anno il Natale arriva in anticipo per i fan de "I Simpson", che incontrano i Bocelli. La famiglia del tenore diventa infatti un cartoon entrando nella serie animata più famosa al mondo, nonché u ...