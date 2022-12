I migliori animali veggenti dei Mondiali

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche. In questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Partiamo da un presupposto: nel campionato deglinon esiste discussione su chi sia il GOAT. Paul il polpo nasce nelle profondità del mare al largo di Weymouth, in Inghilterra, e non sembra troppo diverso da un qualsiasi altro esemplare della sua specie, d’altra parte è un semplice octopus vulgaris. Il suo manto è ambrato come le collane delle nonne ma non c’è nulla nel semplice aspetto fisico che possa davvero distinguerlo. È nello sguardo che Paul il polpo sembra avere una luce diversa. «C’era qualcosa nel modo in cui guardava i nostri visitatori che si avvicinavano alla sua vasca… era molto inusuale quindi abbiamo cercato di capire quale fosse il suo talento», ha detto ...