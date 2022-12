I lavoratori dell’agenzia di stampa Dire proclamano lo stato di agitazione contro i tagli prospettati dall’editore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Dopo l’assemblea congiunta di ieri a cui hanno preso parte il personale grafico e giornalistico, le lavoratrici e idihanno proclamato lodisindacale a seguito dell’annuncio da parte dell’editore di interrompere il percorso di ammortizzatori sociali, in corso ormai da molti mesi, e di voler procedere con un piano di esuberi pari a circa il 30% della forza lavoro. L’assemblea considera l’azione dell’editore un grave strappo della volontà di collaborazione e ricorda che l’attuale situazione finanziaria aziendale, addebitabile in gran parte alla catena di errori e di illeciti della precedente proprietà contestati dall’autorità giudiziaria, non può ricadere sulle spalle dei. L’assemblea delle lavoratrici e ...