Gvardiol | Chelsea e Bayern pronti a fare follie con il Lipsia

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 dicembre 2022)Monaco pronte a sfidarsi a colpi di milioni per il difensore della Croazia, Joskosi sta mettendo in evidenza al Mondiale in Qatar come uno dei migliori giovani difensori nel panorama calcistico. Come riferito da Calciomercato.com,Monaco esarebbero già disposti ad offrire oltre 90 milioni a gennaio al RB. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.