Guerra Ucraina | Russia | “Se Kiev vuole può finire domani”

RaiNews

Alla fine di settembre , il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca era ancora aperta ai colloqui con Kiev e ha invitato l'a fermare le ostilità. Tuttavia, Zelenskyy ha ...... la battaglia dei robot da cucina I reportage, gli sviluppi e le conseguenze economiche dellainNotizie, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ... Cnn: Kiev chiede bombe a grappolo agli Usa. Il Papa: la pace è possibile - Mosca: la guerra in Ucraina può finire in ogni momento, dipende da Kiev - Mosca: la guerra in Ucraina può finire in ogni momento, dipende da Kiev Putin pone le condizioni per una lunga guerra di conquista in Ucraina. Le forze russe hanno utilizzato i droni Shahed-136 in Ucraina per la prima volta in tre settimane. Mentre Mosca continua a fare..Nei social è stato lanciato un video “patriottico” contro l’espatrio degli uomini soggetti alla mobilitazione per la guerra in Ucraina. Nel video si vedono due ragazzi invidiosi che discutono di un nu ...