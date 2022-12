Gualtieri accende le luci dell' albero di Natale a Piazza Venezia | le immagini

Sil'albero di Piazza Venezia, splendono le luminarie di via del Corso e a Piazza Navona si ... la replica del sindaco Robertoche stamattina ha dato idealmente il via alla stagione ...Poi l'accensione dell'albero di Natale da parte del sindaco di Roma , Roberto. In Piazza Venezia il maestoso abete, illuminato da migliaia di led alimentati dai pannelli fotovoltaici, e le ...Si accende l'albero di Piazza Venezia, splendono le luminarie di via del Corso e a Piazza Navona si rivedono, dopo due anni, i bambini in cerca di giocattoli, giostre e dolciumi. (ANSA) ...ROMA - L'accensione dell'albero di Natale di Piazza Venezia ha segnato oggi 8 dicembre l'inizio delle lfestività capitoline ispirate alla pace e al risparmio energetico. Roma Capitale, Gruppo Acea e F ...