Guai per chef Rubio . Finisce denunciato da Liliana Segre

leggi anche Chi sono gli italiani più ricchi quotati in Borsa Idi Musk, tra Tesla e Twitter È stato un anno di risultati contrastantil'azienda a cui Musk deve gran parte della sua fortuna.Segre aveva quindi annunciato l'intenzione di fare causa "a questa persona" perché "tanto tempo sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano" e "poi è anche cattivo augurarmi la ...Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a s ...Chef Rubio denunciato. A sporgere querela nei suoi confronti, lo scorso martedì, Liliana Segre. La senatrice a vita si è ...