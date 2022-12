Governo | Foti | “Delirio totale Murgia su Meloni”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – “La scrittrice Michelain una trasmissione televisiva paragona il presidente del Consiglio Giorgiaalla camorra. Siamo al, senza più alcun freno. Si continua ad alimentare una campagna di odio contro il capo del. Dopo l’ennesimo insulto contro il presidente del Consiglio non si leggono levate di scudi. Tra poco la sinistra e il suo mainstream mediatico invocheranno anche la galera? Quale sarebbe la colpa di Giorgia? Aver vinto le elezioni ed essere diventata la prima donna premier in Italia”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

Si continua ad alimentare una campagna di odio contro il capo del. Dopo l'ennesimo insulto ... Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, TommasoSi continua ad alimentare una campagna di odio contro il capo del. Dopo l'ennesimo insulto ... Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso(Adnkronos) – “La scrittrice Michela Murgia in una trasmissione televisiva paragona il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla camorra. Siamo al delirio totale, senza più alcun freno. Si continua ...Il settore va riformato, ma farlo avrebbe un costo politico per la destra: entro febbraio vanno stabilite le regole per le gare internazionali ...