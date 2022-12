Golf | Dean Burmester guida l’Alfred Dunhill Championship dopo il primo giro Edoardo Molinari rincorre

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Si è concluso ilal2022, in Sudafrica, e precisamente a Malelane. In testa c’è il padrone di casa, otto birdie e un bogey per un -7 di grande impatto per il prosieguo del torneo e soprattutto per eventuali potenzialità di scalata nell’OWGR, dove è appena fuori dai primi 50. A seguirlo c’è l’austriaco Lukas Nemecz, a un colpo solo di distanza. Un solo francese, David Ravetto, in mezzo a quattro sudafricani (Gersmishuys, Darren Fichardt, Branden Grace e Jaco Ahlers) in terza posizione a -5., PGA Tour: in Florida si tiene l’annuale appuntamento con il QBE Shootout, spettacolare torneo a coppie Particolarmente ampio il gruppo degli ottavi a -4: ci sono i sudafricani Louis ...

Particolarmente ampio il gruppo degli ottavi a - 4: ci sono i sudafricani Louis Albertse, Wilco Nienaber e Ockie Strydom , il nordirlandese Tom McKibbin , il tedesco Alexander Knappe , l'inglese ...Burmester sta inseguendo il successo nel torneo Alfred Dunhill Championship in Sudafrica del DP World Tour . A Malelane, con un primo giro in 65 ( - 7) colpi, frutto di otto birdie e un bogey, il ...Tom McKibbin shot an opening 68 to sit three shots off the lead after day one of the Alfred Dunhill Links Championship. The 19-year-old from Holywood hit five birdies in all, including a consecutive ...Alfred Dunhill Championship at Leopard Creek CC, Malelane, South Africa on Thursday (RSA unless stated, Par 72): ...