Golf | Burmester primo in Sudafrica Molinari al nono posto

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Deansta inseguendo il successo nel torneo Alfred Dunhill Championship indel DP World Tour. A Malelane, con ungiro in 65 (-7) colpi, frutto di otto birdie e un bogey, il numero 58 al mondo guida la classifica. In seconda posizione l’austriaco Lukas Nemecz, con 66 (-6). Bagarre al 3/ocondiviso, con uno score di 67 (-5), da cinque giocatori. Sul percorso del Leopard Creek CC non è iniziata al meglio la gara di Edoardo. Unico azzurro in campo, reduce dal 9/oal South African Open, il torinese è 86/o con 73 (+1) dopo un round con quattro bogey e tre birdie. Mentre è 17/o con 69 (-3) ilno Thriston Lawrence, vincitore la scorsa settimana a Johannesburg e miglior rookie del DP World Tour 2022. E’ invece 31/o con 70 ...

Deansta inseguendo il successo nel torneo Alfred Dunhill Championship in Sudafrica del DP World Tour . A Malelane, con un primo giro in 65 ( - 7) colpi, frutto di otto birdie e un bogey, il ...... Brandon Stone (2016) e Branden Grace (2014), in un contesto che comprende altri candidati al titolo quali Thriston Lawrence (suo il precedente South African Open), Dean, Erik Van Rooyen, ...L'Alfred Dunhill Championship in Sudafrica è iniziato nel segno di Dean Burmester che, davanti al proprio pubblico, insegue il successo nel torneo del DP World Tour. (ANSA) ...Terza (e ultima) gara consecutiva in Sudafrica per il DP World Tour 2023 che, da giovedì 8 a domenica 11 dicembre, sarà protagonista a Malelane con l'Alfred Dunhill Championship. (ANSA) ...