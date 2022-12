Gli Stati Uniti garantiranno i matrimoni gay a livello federale

Per la prima volta, infatti, i fondi comunitari CEF sonoassegnati a un'opera ...obiettivi dell'interconnessione "L'opera, realizzata da Terna e da STEG, l'operatore elettrico tunisino, ..." Oggi come allora la nostra lotta è più viva e attuale che mai ", promettonoorganizzatori, ... In alcune occasioni sarebberoutilizzati anche degli idranti. Secondo quanto riferito da Ansa ...Il 4 gennaio sarà Inter-Napoli la partita clou al ritorno in campo della Serie A. Gli azzurri sono chiamati a vincere per continuare il percorso in cima alla classifica, mentre i nerazzurri sono obbli ...La Croazia entra a far parte dell’area Schengen dal 1 gennaio 2023. Per la prima volta dopo dieci anni, un altro Paese contribuirà ad allargare il gruppo di Stati con libera circolazione di beni, capi ...