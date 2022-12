Gli Eagles pubblicano “Hotel California”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’ 8 Dicembre 1976 uscì in studio il quinto album degli”. Si tratta della celebre rock band americana proveniente da Los Angeles. Questo album gli garantì un ingente successo: 16 milioni di copie furono vendute negli States e 32 in tutto il mondo. : approfondimento “On a dark desert highway/Cool wind in my hair/Warm smell of colitas/Rising up through the air” Dalla canzone “” “” é a tutti gli effetti una delle canzoni rock più conosciute ed apprezzate di sempre. Dalla rivista Rolling Stones ottenne la posizione numero 49 su 500 nella classifica delle migliori canzoni di sempre. Nell’album sono presenti anche “The Last Resort” (della durata di oltre sette minuti), “Victim of Love” e “Wasted Time”, ...