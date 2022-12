Giustizia | riforma Nordio sotto attacco Ma Rosato Iv | La sosterremo con convinzione

(Di giovedì 8 dicembre 2022) “Il Ministroieri ha illustrato in commissione come intende lavorare nei prossimi anni e quali sono le emergenze dellaitaliana. Oggi naturalmente sulla stampa l’Anm e’ un po’ dilisti sparsi lo attaccano perche’ ‘vuole demolire l’assetto costituzionale della magistratura’”. Cosi’ sui social il Presidente di Italia Viva Ettore, riportando un estratto dell’intervento del Ministro dellaCarlo. Perquella del Ministro e’ stata una relazione lucida “condivisibile e che speriamo porti a fatti concreti. Se cosi’ sara’ anche dall’opposizione noi lacon”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Unagià prevista nella precedente costituzione provvisoria e mai realizzata. Un altro punto dolente ancora in discussione è lae il processo di verifica delle responsabilità nella ...... Carlo Nordio è stato appena declassato giornalisticamente da Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano a "cosiddetto ministro della". E ciò per avere "lanciato" in Parlamento "nuovi anatemi a ...Tutto è partito da due dirigenti di un gruppo di società di investimento che avevano chiesto a Google di rimuovere i risultati che collegavano i loro nomi a critiche verso il modello di investimento ...Da guardasigilli fortemente voluto da Giorgia Meloni nel suo governo, nonostante le resistenze sorprendentemente opposte nella maggioranza da Silvio Berlusconi, e forse anche per questo nominato molto ...