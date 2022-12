Giustizia | i renziani celebrano Nordio Rosato | “Sosterremo la sua riforma” De Raho M5s | “Senza intercettazioni stop processi di mafia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) “Se così sarà noi lacon convinzione“. Non sorprenderà più nessuno probabilmente, ma queste parole sono di un esponente del sedicente Terzo Polo e riguardano unaannunciata dal governo di destra guidato da Giorgia Meloni. In particolare quella sulladi cui ha parlato per due giorni di seguito, nelle audizioni in commissione in Parlamento, il ministro guardasigilli Carlo. A spellarsi le mani è Ettore, presidente di Italia Viva: “Il ministroieri ha illustrato in commissione come intende lavorare nei prossimi anni e quali sono le emergenze dellaitaliana – scrive sui social – Oggi naturalmente sulla stampa l’Anm e un po’ dilisti sparsi lo attaccano perché ‘vuole demolire l’assetto ...