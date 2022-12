(Di giovedì 8 dicembre 2022) C’è anchetra i papabili alla figura di direttore sportivo della. Ne scrive: è molto probabile che a fine stagione lasci anche Cherubini che pure è la figura che secondoesce in maniera più dignitosa dalle intercettazioni. Fin da gennaio, i vertici bianconeri inizieranno un vero e proprio casting alla ricerca di un direttore sportivo da cui ripartire. Una figura da annunciare all’alba della prossima stagione, anche in questo caso, ma che abbia la possibilità di iniziare a muoversi e intessere relazioni prima del via ufficiale alla sessione estiva di mercato. L’identikit, in linea con la strategia politica che caratterizzerà il nuovo corso, rimanda al profilo di un valorizzatore. Un dirigente che sappia scovare, e non strapagare, talenti destinati a ...

IlNapolista

Tra i direttori sportivi inc'è anche Cristianocandidato con la coppia Maldini/Massara e la coppia che si è avvicendata al Liverpool: Julian Ward e Michael Edwards. Come miglior ...Ha battuto Valverde e Gavi.è income miglior direttore sportivo. Per il miglior calciatore sono candidati Benzema, Haaland e Salah Ci Napoli 08/11/2022 - campionato di calcio serie A / Napoli - Empoli / foto ... Giuntoli in lizza con Tare e Petrachi per la nuova Juventus (Tuttosport) - ilNapolista L'esclusiva di AreaNapoli.it sull'interesse vivo del Napoli per Tajon Buchanan trova nuove conferme nei media belgi.Dopo una prima parte di stagione esaltante con la sua squadra di club e con la sua nazionale, il difensore coreano del Napoli Kim Min-Jae è uno dei nomi più seguiti per quanto riguarda il calciomercat ...