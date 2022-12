Giornalista ‘palpato’ da una neozelandese | “mi ha toccato il c…” | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il Mondiale in Qatar è fermo in vista dei quarti di finale. La competizione è pronta ad entrare nella fase decisivo e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello. Nella prima gara dei quarti di finale in campo Croazia e Brasile, la squadra di Tite è la favorita dopo le ultime prestazioni di altissimo livello. L'Argentina ha riscattato la sconfitta all'esordio contro l'Arabia Saudita, Messi e compagni si preparano per la gara contro l'Olanda. Sabato in campo il Portogallo contro la sorpresa Marocco, in serata lo spettacolo della sfida tra Inghilterra e Francia.