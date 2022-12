Giorgia Meloni sommersa di insulti dopo questa foto | il dettaglio non si nota subito

... con la figlia Laura, elegantissima in un lungo abito nero monospalla, firmato Armani, c'erano anche il presidente del Consiglioe la presidente della Commissione europea, Ursula von ...... ma non è detto che un ridimensionamento di Matteo Salvini o, peggio, una sua uscita di scena, alla lunga non convenga anche aPlauso per la centralità che il ddl Stabilità 2023 ha voluto riconoscere alla natalità, alla famiglia e alla stabilizzazione dei fondi per i disabili nelle scuole paritarie. La richiesta di un cambio ...Per i club niente norme ad hoc per i 480 milioni di euro di versamenti sospesi. Via libera per i contratti dei diritti tv che passeranno da tre a cinque anni ...