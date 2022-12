Giorgia Meloni e la figlia Ginevra addobbano l' albero di Natale | ' Buona Immacolata a ciascuno di voi'

Dopo la prima alla Scala di Milano , al fianco del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , la premier, è tornata a casa e nel giorno dell' Immacolata , l'8 dicembre, si è dedicata alla sua famiglia, condividendo un momento felice sui social al fianco di sua figlia, Ginevra ....Prima alla Scala: i look dei vip Tra i protagonisti della Prima alla Scala non potev amancare il Presidente del Consiglio italiano,. La Premier, accompagnata dal compagno Andrea ...“Il Governo si è riservato di valutare la possibilità di migliorare i contenuti delle misure nella legge di bilancio. Faranno le loro valutazioni ma in linea di principio condivide nel merito i conten ...Dopo la prima alla Scala di Milano, al fianco del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, è tornata a casa e nel giorno dell'Immacolata, ...