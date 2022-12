GF Vip | Gegia rivela la sua vita con Mehmet | “Ci troviamo sessualmente”

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 5 dicembre l'apparizione di, il fidanzato turco di, ha destato scalpore per il suo ingresso nella Casa. I concorrenti e il pubblico sono rimasti scioccati non aspettandosi minimamente questa sorpresa. Infatti, in pochi avevano creduto negli ultimi mesi alla storia della Antonaci, paragonandola a un nuovo caso Mark Caltagirone. Inveceesiste ed è veramente impegnato con la comica. Nelle ultime ore, ospite a Casa Pipol l'ex concorrente del GF Vip ha voluto svelare dei dettagli sulla suaprivata con l'uomo: "Tutte le sere vado a letto con George Clooney. Un po' come Elisabetta Canalis. Io ecimolto bene. Siamo tranquilli. In questo momento non abbiamo ...