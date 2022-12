GF Vip 7 | Wilma Goich su tutte le furie | “Me ne vado!”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 8 dicembre 2022) In occasione della diretta del Grande Fratello Vip 7, i concorrenti sono stati divisi in due gruppi che si esibiranno in due spettacoli diversi. Ma se il gruppo che ballerà e canterà sulle note di “I will follow him” sembra già a buon punto e fa le prove in tutta tranquillità, il gruppo che si esibirà invece sulle note di “Roma nun fa la stupida stasera” sta trovando non poche difficoltà dal momento che ci sono già attriti tra i vari protagonisti. Grande Fratello Vip 7,furiosa La più contrariata del gruppo sembra essere, arrabbiata per lo scarso impegno dei coinquilini della Casa del GF Vip 7 e perché le loro scuse per non provare stanno compromettendo l’organizzazione della performance, vanificando il lavoro altrui. Per questo motivo,ha perso la pazienza accusando i ...