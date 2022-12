GF Vip 7 | c’è uno sconosciuto in giardino | è allarme

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Qualche ora fa nella Casa del Grande Fratello Vip 7 è successo qualcosa di molto curioso e per certi versi allarmante. I telespettatori che in quel momento si trovavano sintonizzati sulla diretta di Mediaset Extra, si sono resi conto che nel mentre la telecamera si alzava per inquadrare un aereo che in quel momento passava sopra Cinecittà con un messaggio per i vipponi, ha inquadrato anche un uomo che in quel momento si trovava sul muro di recensione. GF Vip, le telecamere inquadrano un uomo inma non è un concorrente Un uomo che ovviamente non era un concorrente del reality show di Canale 5, ma un uomo che i telespettatori non avevano mai visto prima. Subito si sono allarmati, ipotizzando che si trattasse di un estraneo che stesse tentando di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 7 di nascosto, ma per fortuna non è così. L’uomo misterioso, infatti, altri ...