Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese confessa | “Spero che entri nella Casa qualcuna che mi rifiuterà | così…”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Giunti all’80esimo giorno all’interno delladel Grande Fratello Vip, c’è una dinamica che, su tutte, genera curiosità nel pubblico e negli inquilini stessi. Si tratta dell’ambiguo rapporto trae Oriana Marzoli. Se durante l’appuntamento serale del lunedì l’hair stylist aveva ribadito di volersi allontanare dalla venezuelana, non perde comunque occasione di trascorrere qualche momento in sua compagnia, rigorosamente di notte. Un comportamento, questo, notato dai telespettatori del game show e dagli altri Vipponi, rendendo indecifrabile capire quali siano le reali intenzioni dinei confronti della ragazza. Entrata circa un mesedi Cinecittà, Oriana ha sin da subito legato con l’ex compagno di Belen Rodriguez, tant’è che, nel giro di pochi ...

è buono perché lo è. Alberto è profondo. Edoardo Donnamaria è enigmatico, difficile da ... Il video a seguire: @blogtivvu_com Un aggettivo per ogni concorrente del Grande Fratello: il ...... dopo l'ultima diretta del Grande Fratello, ha preso le distanze da Antonella Fiordelisi . Proprio per via di questa presa di posizione, l'influencer ha criticato la venezuelana con...Antonino Spinalbese si è detto dispiaciuto di far star male Oriana Marzoli e di farla passare ‘come quella che ha preso il palo’ ...Questa notte i concorrenti del GF Vip hanno vissuto degli attimi di paura. Un gieffino, Antonino Spinalabese, non è stato affatto bene. Noto per la sua ...