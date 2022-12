Genoa-Sudtirol | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 dicembre 2022) LaB non si ferma e prosegue con la sedicesima giornata. Tra gli incontri previsti in giornata spicca senza dubbio, match che andrà in scena alle ore 15:00 nella cornice del Marassi. Sfida molto importante, dal momento che le duesono molto vicine il classifica: il Grifone, infatti, è momentaneamente quarto, con 23 punti, in compagnia di Parma, Bari e Brescia. Un gradino sotto troviamo proprio gli ospiti, che complice una lungadi risultati positivi sono risaliti in graduatoria, racimolando 22 punti. Sarà importante per entrambe, quindi, cercare una vittoria che potrebbe catapultarle ancora più su in classifica, in virtù anche dello scontro diretto tra Frosinone e Reggina, ovvero le prime della classe, che potrebbero lasciare qualche punto per strada. Le ultime da ...