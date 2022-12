GdS – Tutti vogliono Bellingham | Real e Liverpool al lavoro Al Khelaifi | “Chi non lo prenderebbe?”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) 2022-12-08 21:07:41 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: Il centrocampista dell’Inghilterra e del Dortmund sul taccuino dei più grandi club d’Europa. La prossima estate dovrebbe partire Hey Jude”. Eppure doveva essere “Jules”. Paul McCartney l’aveva scritta nel 1968 per il figlio di John Lennon, Julian, cambiando poi il nome nel testo e nel titolo per motivi fonetici. Basta, per gli amanti delle coincidenze, per notarci un segno premonitore del possibile arrivo di Judeal, la città dov’è nato il mito dei Beatles. Il centrocampista inglese è uno dei nomi che potrebbe movimentare il mercato, con ogni probabilità più per la prossima stagione che per la sessione invernale alle porte. Il Borussia Dortmund, come di consueto, è una tappa di passaggio. Permette ai giovani campioni di ...

