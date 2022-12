Gazzetta – Mondiali | Gonçalo Ramos | ora per il Benfica vale 50 milioni

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 8 dicembre 2022) 2022-12-08 09:24:10 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: L’attaccante che ha soppiantato CR7 era valutato sui 35 prima del Mondiale. Se il Portogallo farà ancora strada coi suoi gol, il prezzo è destinato ad aumentare ancora L’ombra di CR7 è sempre più sottile. Ormai in primo piano c’è lui,, nato ad Olhão, caratteristico centro balneare dell’Algarve. Il triplettista di Fernando Santos in una notte ha rubato gli occhi al mondo, facendo traballare il trono della stella di Funchal. Ma l’impresa del centravanti delcontro la Svizzera è solo l’inizio di una nuova vita. A 21 anni si è già ritagliato uno spazio importante nel suo club con gol pesanti sia in campionato che in Champions League ed ora diventa (insieme all’argentino Enzo Fernandez) il fiore ...