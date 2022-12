Frana Ischia | Elemosiniere del Papa benedice le bare delle vittime

(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’deloggi è aper fare arrivare la vicinanza delai famigliaridell’alluvione e a chi ha perso tutto. Il cardinale Konrad Krajewski, in particolare, nella Chiesa della Santissima Annunziata, a Lacco Ameno, ha benedetto lee si è raccolto in preghiera come mostrano le foto diffuse dal Vaticano. “?Nel giorno in cui la Chiesa celebra la Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il Santo Padre – ha fatto sapere ieri il Vaticano – ha deciso di inviare il Suo, presso il Comune di Casamicciola Terme, duramente e drammaticamente colpito dall’alluvione dello scorso 26 novembre. Nei giorni ...

Konrad Krajewski, elemosiniere di papa Francesco, è arrivato ad Ischia questa mattina per una visita ufficiale a seguito della alluvione dello scorso 26 novembre. Il cardinale Krajewski è sbarcato a Casamicciola Terme. La famiglia ha deciso di dire no ai funerali di Stato.