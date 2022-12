Formazioni ufficiali Modena-Venezia | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ledi, sfida valida per la 16esima giornata della. Dopo un avvio di stagione disastroso, i lagunari hanno raccolto due vittorie consecutive; la situazione è ancora difficile, essendo in piena zona retrocessione, ma almeno è migliorata, e ora contro i canarini ecco un’altra possibilità di fare un passo avanti in classifica, nonostante anche gli uomini di Tesser siano reduci da quattro risultati utili consecutivi. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di giovedì 8 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa ...