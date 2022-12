Fonti Palazzo Chigi | “Meloni a Parigi? Da Eliseo nessun invito ufficiale”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giorgia“non ha assunto alcun impegno per una visita a, né dall’è arrivato alcun”. Lo spieganodiin replica all’, sottolineando come inviti di questo tipo “non si facciano a mezzo stampa”. Oggidell’, in un briefing con i giornalisti sul vertice di domani in Spagna, hanno detto che ad Alicante, a margine del vertice Med9 di domani, non ci dovrebbe essere alcun incontro bilaterale formale tra Emmanuel Macron e Giorgia, che potrebbe recarsi ain visita, “aspettiamo una data”. “Al momento non è previsto un incontro bilaterale formale, ...