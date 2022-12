Fontecchio | canestro decisivo sotto gli occhi di Pozzecco Banchero trascina ancora Orlando

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il migliordella stagione non solo realizza 18 punti ma firma ildel successo dei Jazz contro i Warriors a un secondo dalla sirena, i Magic disuperano i Clippers all'...

Il migliordella stagione non solo realizza 18 punti ma firma ildel successo dei Jazz contro i Warriors a un secondo dalla sirena, i Magic di Banchero superano i Clippers all'overtime mentre ...Dai tiri da tre alla raccolta delle olive, dalle penetrazioni aalla cura dei cani randagi. Gianluca Basile , guardia di quell'irripetibile Italbasket che ... come, Melli e Polonara, ...Basket Il 26enne segna 18 punti e il canestro decisivo per battere Golden State, il rookie ne realizza 23 per battere i Clippers all'overtime UTAH JAZZ-GOLDEN STATE WARRIORS 124-123 Serata da… Leggi ...Non ha esitato. Quando gli è arrivato il pallone a pochi metri dal canestro, 1.4 secondi alla sirena finale, Simone Fontecchio da Pescara si è preso il suo sogno con una schiacciata. Sono gli attimi ...