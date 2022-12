Fiorentina | Biraghi | «La leadership è molto importante per me»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Cristiano, giocatore della, ha parlato di vari argomenti tra cui il suo ambientamento nel club viola Cristiano, giocatore della, ha parlato tramite i canali social del club. PAROLE – «Laper me. Sono leader di un gruppo, sono il capitano di una squadra che rappresenta una città e un popolo, il popolo viola, un popolo meraviglioso eesigente. Fare il capitano significa avere la, e si dimostra in ogni momento, in campo e fuori dal campo, nei momenti soprattutto negativi. Devo pensare che tutti guardano me a livello soprattutto comportamentale. Non posso permettermi di avere delle falle nel comportamento, non posso farmi vedere molle, che sto ...