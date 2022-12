Finalmente Anthony Davis

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Non più tardi di un mese fa, la stagione dei Los Angeles Lakers stava andando così male che diversi commentatori hanno ripreso a farsi una domanda a cui il campo sembrava aver già risposto: ma alla fine, a quattro anni di distanza dalla trade, avranno fatto bene a scambiare per? In un mondo ideale, o almeno in uno nel quale non ci sono tutte le pressioni che accompagnano the world’s most glamour franchise, una domanda del genere non dovrebbe nemmeno esistere. I Lakers dopo quello scambio hanno vinto il maledettissimo titolo NBA al primo tentativo, e tanto dovrebbe bastare per sigillare con la ceralacca qualsiasi discussione e pensare ad altro. Eppure a riaprire il fascicolo ci ha pensato non solo il rendimento dei giocatori che si sono trasferiti da Los Angeles a New Orleans (Lonzo Ball, Josh Hart e soprattutto Brandon Ingram, diventato ...