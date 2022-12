FIFA | cartelloni per Infantino | 'Migliaia di vittime migranti Risarcisci le famiglie'

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Le polemiche sui Mondiali in Qatar continuano a non cessare. La, nella figura di Gianni, prosegue con la sua posizione fortemente...

Deicontro Gianni Infantino e le morti in Qatar sono comparsi a Briga, paese natale del presidente dellaGianni Infantino al centro delle polemiche sulle morti in Qatar anche a casa sua. ...La protesta contro laIeri intanto tregiganti sono stati fatti circolare nella città svizzera di Briga, dove è nato Gianni Infantino , per chiedere al presidente delladi ...Un gruppo di attivisti ha organizzato una protesta nella città natale del presidente della Fifa Gianni Infantino, Briga, chiedendo un risarcimento immediato ...Dei cartelloni contro Gianni Infantino e le morti in Qatar sono comparsi a Briga, paese natale del presidente della FIFA Gianni Infantino al centro delle polemiche sulle morti in Qatar anche a casa su ...