Ferrari sotto schiaffo | oltre il danno arriva anche la beffa dagli avversari | “tanto restano sempre lì”

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Questa volta la frecciatina èta direttamente da Christian Horner e non farà piacere alla, parole dida parte del manager PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non c’è un momento per distogliere la tensione in casa, dopo l’ultimo anno tra i più discussi diper il futuro il cambiamento Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.