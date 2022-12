F1 | il Gran Premio d’Olanda si svolgerà almeno fino al 2025 | arrivato l’annuncio ufficiale

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La stagione 2022 di Formula 1 si è ormai conclusa, e bisognerà attendere domenica 5 marzo 2023 per poter assistere al primodel campionato (in Bahrain); intanto, però, arrivano conferme sulle future gare che caratterizzeranno le prossime stagioni. Nel dettaglio, il riferimento è alche, come confermato poche ore fa dalla Formula 1, sarà presente nel calendarioal: una notizia che non può che far piacere a tutti gli appassionati di motori, consci dello spettacolo che ogni anno regala il GP neerlandese. F1 2023: ufficializzate le sedi delle sei Sprint Race del prossimo anno Zandvoort sarà dunque teatro deiPremi di Formula 1 quantomenoal, ...

L'anno scorso ildella giuria nella categoria U. S Dramatic è andato al vincitore degli Oscar CODA , preceduto negli anni scorsi da Minari, I Don't Feel at Home in This World Anymore, ...La F1 ha annunciato il rinnovo dell'accordo per il GP di Olanda , che si disputerà fino al 2025 . Il, che si corre sull'affascinante circuito di Zandvoort, è tornato in calendario nel 2021, dopo 26 anni di assenza. Notizia che fa sicuramente felici gli olandesi, che nelle due edizioni ...A Roma la decima edizione del Premio Vincenzo Crocitti International “VINCE AWARD” che premia i talenti italiani ed internazionali. La Vittoria del Merito Emergente, In Carriera e Alla carriera, all’e ...A differenza delle precedenti edizioni, quest’anno la rosa degli artisti selezionati non comprendeva né uomini né collettivi, ha vinto una singola persona dopo le interessanti sorprese degli anni pass ...