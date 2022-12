Eutanasia | morto in Svizzera Massimiliano | malato di sclerosi multipla

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il 44enne toscano, affetto da sei anni da, èoggi, 8 dicembre 2022, in una clinica in. L'associazione Coscioni spiega in una nota: "E' stato accompagnato, tramite un'azione di disobbedienza civile, dall'iscritta dall'ass. Luca Coscioni Felicetta Maltese, attivista della campagnaLegale, e da Chiara Lalli, giornalista e bioeticista". L'articolo proviene da Firenze Post.

