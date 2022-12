Eurofollie senza fine | da Bruxelles solo battaglie ideologiche Emergenze dimenticate

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Lavora l'Europa, oh sì. La lentezza dimostrata nel centrare obiettivi urgenti, come un tetto (efficace) al prezzo del gas o una gestione del dossier migratorio trova come contrappeso l'efficacia nel raggiungere traguardi che riguardano i suoi mantra culturali. Tipo il dogma green. In questo senso, qualche giorno fa la Commissione Europea ha dato il via libera al piano della Francia per vietare i voli a corto raggio quando la destinazione della rotta può essere raggiunta in via alternativa con una tratta ferroviaria. Questa novità riguarda tre rotte, in luogo delle otto che erano state previste inizialmente, tuttavia Parigi fa da apripista di una nuova iniziativa di sinergia dirigista che potrebbe coinvolgere anche altri Paesi. «Sono orgoglioso che la Francia sia pioniera in questo settore», ha affermato il ministro delegato ai trasporti, Clement Baune. E che il dibattito sul tema ...