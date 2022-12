L'Eco di Bergamo

Eleonora D'Angelantonio e Daniele Zucchini Obiettivo puntato nel sociale per gli imprenditori del benessere: definizione del profilo di specialista ine progetti in favore di clienti con bisogni speciali al centro degli ultimi incontri di settore nazionali di Confartigianato Benessere. Come spiega Daniele Zucchini, presidente ...... Responsabile GinecologiaOspedale Infermi di Rimini " Valentina Arcangeli, Genetista ... meditazione, cucina salutare, sessioni di make - up, musicoterapia, lanaterapia, servizi di... Estetica oncologica, da Endine parte un percorso per studenti speciali (e tre borse di studio finanziate) La scuola del Patronato San Vincenzo rinnova il laboratorio per estetiste e lancia la possibilità di accedere alla formazione per la cura delle malate oncologiche che presentano tossicità cutanee Dare ...La struttura, considerata tra le strutture d'eccellenza della Regione, è specializzata in ortopedia, chirurgia estetica, oncologia, riabilitazione e cure palliative.