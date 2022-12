Empoli | Stojanovic | «Lavoriamo per la salvezza | si può fare ancora meglio»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Petar, centrocampista dell’, ha parlato della situazione in casa azzurra: le dichiarazioni del giocatore Petar, centrocampista dell’, ha parlato della situazione della squadra toscani ai canali ufficiali del club. ALLENAMENTI – «Adesso siamo qui a Marbella, ci alleniamo bene e per noi va tutto bene. Siamo felici di essere qui, stiamo ci stiamo preparando per la prima partita alla ripresa». RICOMINCIARE AL– «Sì, facciamo tutto per arrivare bene alla ripresa. L’importante è che ci alleniamo bene, che giochiamo bene. Sfidiamo due avversari difficili, ma proviamo tutto, in modo tale da arrivare in condizioni perfette alla gara contro l’Udinese».– «Siamo felici di aver fatto 17 punti, ma come squadra possiamo ...