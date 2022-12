È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

(Di giovedì 8 dicembre 2022) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 9 dicembre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Agnelli Coltelli: trame di potere, morti misteriose, tonnellate d’oro tenute segrete in un caveau svizzero. E la guerra per l’eredità fra Margherita e il figlio John. Che ora sfrutta lo scandalo dei bilanci Juve per cacciare lo zio Andrea. Ecco tutto quello che non avete ancora letto sul caso Juventus che sta scuotendo la Serie A e la dinastia più importante del ...

Agenzia ANSA

Il capitolosul 'New Yorker' con una illustrazione dell'italiano Agostino Iacurci si intitola 'Sackful of Seeds': nell'immaginario di Rushdie sono i semi, "nascosti in un vaso di argilla, ...Nel frattempo, se non avete voglia di aspettare, nelle scorse settimane èun primo video leak che ci mostra il gameplay delcapitolo in una versione molto preliminare, ma che consentirà ... Victory City, nuovo romanzo di Salman Rushdie dopo l'agguato Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 9 dicembre, in tutte le edicole ...Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta' o rifiutarne l'uso facendo click su 'Continua senza accettare'. Quattro mesi dopo l'agguato sul palcoscenico di u ...